Villa Postillion neu: Seniorchef Ulrich Sichrowsky, Sohn Peter mit Gattin Inna, Eva Sichrowsky und Architekt Edwin Pinteritsch © Rie-Press

"Die erste Bauphase ist abgeschlossen, jetzt ist Zeit zum Feiern.“ Mit diesen Worten begrüßte Seniorchefin Eva Sichrowsky die vielen Gäste, die zur Eröffnung nach Millstatt gekommen sind. Neu ist nach dem Umbau auch der Name: „Villa Postillion am See“ nennt sich nun das Viersternehotel der Familie. Die Hoteliers Peter und Inna Sichrowsky vertrauten beim Umbau auf die Kreativität des Spittaler Architekten Edwin Pinteritsch, der eine gelungene Symbiose aus alt und neu umsetzte. „Einen so großen Umbau in sechs Monaten schafft man nur gemeinsam“, zeigte sich Peter Sichrowsky dankbar für die Unterstützung von Familie und Mitarbeitern. Besonders hervorgehoben wurde das Geschick des Bauleiters des Architekturbüros, Hannes Guggenbichler, der dafür sorgte, dass auch im größten Stress alles planmäßig über die Bühne ging.

