Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Trachtenkapelle Irschen © KK/Archiv/Philipp Stefan

Die vielen Proben haben sich für zwei Kapellen aus dem Bezirk Spittal besonders gelohnt: Beim Landeskonzertwettbewerb in Ossiach holte die Bürgermusik Millstatt unter Kapellmeister Stefan Hofer mit 92,83 Punkten den Sieg in der Stufe D. Die Musiker haben sich somit für die Teilnahme an der Bundeswertung qualifiziert.