Beim Sicherheitstag gibt es interessante Schauübungen zu sehen, in Hermagor und Obervellach finden Konzerte statt, Feste werden in Dellach/Gail und Spittal gefeiert und auf dem Nassfeld erklimmen Motocross-Fahrer den Berg.

Wie man einen Fettbrand löscht wird beim Sicherheitstag um 11.15 Uhr gezeigt © KK/Veranstalter

Sicherheitstag

Am Samstag, den 9. Juni wird, von 10 bis 14 Uhr, in der Gemeinde Reißeck auf den Gemeindeplatz in Kolbnitz zum Sicherheitstag geladen. Neben spektakulären Schauübungen der Einsatzkräfte, AUVA-Mountainbike-Show, Mopedsimulator und Rettungshunde-Vorführungen gibt es auch Hubschrauber-Rundflüge, ein Gewinnspiel und vieles mehr. Den genauen Programmablauf finden Sie hier.

Bildliches - Geschichtliches - Musikalisches

Der Vokalkreis Karnia unter der Leitung von Hans Hohenwarter präsentiert am Freitag, den 8. Juni, mit Beginn um 20 Uhr, in der Andreaskirche in Rattendorf, Gemeinde Hermagor "Bildliches - Geschichtliches - Musikalisches".

Gesund bleiben mit natürlicher Kosmetik

In der Gesunden Gemeinde Reißeck hält Gabi Brunner am Freitag, den 8. Juni, um 19 Uhr, in der Danielsberg Medi@thek in Kolbnitz, einen Vortrag zum Thema "Gesund bleiben mit natürlicher Kosmetik".

Alsole-Sommerfest der Generationen

Am Freitag, den 8. Juni findet, von 15 bis 18 Uhr, im Gemeindezentrum in Dellach im Gailtal, das Alsole-Sommerfest der Generationen statt. Ein buntes Programm wie Tanz ab der Lebensmitte, Seniorenquiz, Kinderschminken, Schachpartie, Flohmarkt, Hupfburg und musikalische Umrahmung erwartet die Besucher.

Jubiläumskonzert

Der Kirchenchor Obervellach lädt am Freitag, den 8. Juni, um 20 Uhr, zum Jubiläumskonzert in die Pfarrkirche St. Martin in Obervellach. Neben dem Kirchenchor wirken auch die "Crazy Voices" (Jugendchor Obervellach) und das Brass Quintett "Next Generation" mit. Durch das Programm führt Erich Glantschnig.

5. Internationales Nassfeld Hillclimbing

Am Samstag, den 8. Juni und am Sonntag, den 9. Juni findet, jeweils von 9 bis 17 Uhr, das 5. Internationale Nassfeld Hillclimbing statt. Die Motocross-Fahrer starten direkt an der Talstation des Millennium-Express und versuchen zwei fast senkrechte Stufen im Steilhang der Carnia-Abfahrt in Tröpolach zu bezwingen. Am Samstag können außerdem verschiedenste Motorräder getestet werden. Nähere Informationen unter: www.nassfeld.at/events

Hillclimbing in Tröpolach Foto © KK/Veranstalter

50 Jahre Draukirche und Draukindergarten

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Draukirche und des Draukindergartens in Spittal findet am Samstag, den 9. Juni, um 15 Uhr, ein Familiengottesdienst statt. Ab 16 Uhr wird dann ein buntes Rahmenprogramm mit Bogenschießen, Basketball, Modellauto-Schaufahren, Bastelecke und Kinderschminken geboten. Um 18 Uhr tritt der Zauberer Reinhard auf.

Boogie Swing Party

Zur Boogie Swing Party wird am Sonntag, den 10. Juni in den Gastgarten des Café Moser in Spittal geladen. Ab 17 Uhr kann nach Herzenslust getanzt werden.

