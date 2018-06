Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Besucher im Atelier von Klaus Frost sind gerne willkommen © Nicole Kari

Was sieht das Auge und was steckt dahinter? Diesen Fragen spürt der Maltataler Klaus Feistritzer in seiner Kunst nach. Was auf den ersten Blick abstrakt scheint, wird auf den zweiten Blick erst zu konkreten Formen. An und für sich kein neuer künstlerischer Zugang. Was aber seine Bilder von anderen unterscheidet, ist die Strahlkraft seiner Farben. Der 54-Jährige hat über zehn Jahre an einer Technik gefeilt, die seinen Werken mehr Tiefe und Dynamik verleiht. Bis zu 30 hauchdünne Farbschichten trägt er übereinander auf. Sein Rot enthält somit ein breites Spektrum verschiedener Rottöne. „Von meinen Bildern kann man sich kaum sattsehen. Man entdeckt immer wieder etwas Neues“, sagt Feistritzer, der als Künstler unter dem Namen Klaus Frost bekannt ist. Gemalt wird auf speziellem Papier, das die Farben nicht aufsaugt. Seinen Lebensunterhalt verdient er seit 25 Jahren mit dem Malen. „Ich habe bereits in der Studienzeit damit begonnen und damals schon mehr damit verdient, als mit meiner wissenschaftlichen Arbeit“, erzählt der Humanbiologe, der sich eingehend mit der Gehirnforschung beschäftigt. Wer den Künstler im Internet sucht, wird nicht fündig. „Noch gibt es keine Homepage, auch auf Facebook bin ich nicht vertreten. Meine Kunden finden den Weg über Mundpropaganda zu mir“, so Feistritzer.