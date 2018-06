Erst am Montag wurde das Ausmaß der Schäden vom vergangenen Wochenende in den betroffenen Gemeinden sichtbar. Die Aufräumarbeiten werden mehrere Wochen dauern.

Im Katschniggraben in Klein St. Paul gingen mehrere Muren ab © KK

„Hut ab vor unseren Feuerwehrleuten und Arbeitern. Sie stehen im Dauereinsatz“, sagt Gabriele Dörflinger, Bürgermeisterin von Klein St. Paul. Ihre Gemeinde ist am verlängerten Wochenende gleich mehrmals von schweren Unwettern getroffen worden. Als Erstmaßnahme wurden sofort die Rückhaltebecken und Kanäle gereinigt. "Wir haben das auch Ende April gemacht. Und dann am Wochenende zwei Mal. Zum Glück hatten wir zufällig gerade einen Bagger da, sonst wäre das nicht möglich gewesen", sagt Dörflinger. In Klein St. Paul wurden mindestens sechs bis sieben Straßen und noch einmal so viele Wege von Agrargemeinschaften schwer beschädigt. Die Wildbachverbauung ist ebenfalls vor Ort, um Schäden zu besichtigen und zu beseitigen. Jene Gehöfte im Katschniggraben, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, sind mittlerweile wieder erreichbar. Die Arbeiten werden aber sicher noch bis zu einem Monat.