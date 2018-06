Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

An die 600 Trachtenträger aus ganz Kärnten fanden sich im Lesachtal zur 13. Trachtenwallfahrt ein. Der Gottesdienst wurde von Generalvikar Engelbert Guggenberger und Superintendent Manfred Sauer zelebriert.

Die Pracht der Tracht im Lesachtal © BRIGITTE LUGGER

Beeindruckend war die 13. Landestrachtenwallfahrt des Kärntner Bildungswerkes am Dreifaltigkeitssonntag nach Maria Luggau, wo sich über 600 Frauen und Männer in ihren schönen Trachten aus ganz Kärnten eingefunden haben. Mit einem Frühstück im Klosterbereich, dem ökumenischen Gottesdienst in der Basilika mit Generalvikar Engelbert Guggenberger und Superintendent Manfred Sauer und anschließender Agape auf dem Kirchplatz bot der kleine Ort allen Wallfahrern einen unvergesslichen Tag im Lesachtal.