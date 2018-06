Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Rund 1700 Fans waren zum Seer-Konzert nach Spittal gekommen © KK/EGGSPRESS



Nach dem erfolgreichen Oktoberfest im Vorjahr sorgte die Eventagentur „semtainment“ mit Chef Thomas Semmler in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde für das nächste Veranstaltungshighlight in Spittal.

Die „Seer“, eine der stärksten Livebands Österreichs, gaben im Stadtpark vor 1700 Fans ein fulminantes Open Air Konzert. Mit ihren Hits wie „Wilds Wasser“, „Junischnee“ oder „Übern Berg“ brachten sie den Stadtpark zum Beben und sorgten so bei den Besuchern für ein unvergessliches Erlebnis.

Als Vorband stimmten die „Tiger“ das Publikum musikalisch auf das Konzert ein.

Thomas Semmler (ganz links) mit den Seern Foto © KK/EGGSPRESS