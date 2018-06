Facebook

Mit spektakulären Bilder wie diesen - auf dem Granattor - sorgen die Biker für Aufsehen © KK/Marco Lagger

Mit waghalsigen Stunts auf dem Granattor und im Gelände vor beeindruckender Berg-Kulisse, einem Sprung samt Fahrrad in den See oder spektakulären Bike-Tricks im Einkaufszentrum sorgen der Millstätter Stefan Müller und der Mölltaler Florian Lerchbaumer für Aufsehen in Sozialen Netzwerken. „Wir haben heuer die Pedal Society gegründet. Als Zwei-Mann-Verein legen wir den Fokus auf Bike-Filme und zeigen, wie vielfältig Radfahren ist“, erzählt Müller, der 2017 mit Kollegen vom Mountainbike-Verein „Vertical Racing“ und Outdoor-Filmer Andreas Gasser einen Hit mit dem Film „Way over the Mountains“ landete.

