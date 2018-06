Rund 20.000 Genießer tummelten sich am Samstag in der Hermagorer Innenstadt. Alles drehte sich um den zarten Gailtaler Speck. Am Sonntag geht es weiter.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gailtaler Speck in aller Munde: Andreas Leitner, Cornelia Rauscher und Peter Puntigam © Leopold Salcher

Das Gailtaler Speckfest ist zum 26. Male in der Hermagorer Innenstadt in vollem Gange. „Der Gailtaler Speck stammt zu hundert Prozent aus der Region und garantiert höchste Qualität“, erklärt Organisator Albert Jank. Die Eröffnung fand am Samstag bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein traditionell vor dem Rathaus in Hermagor statt. Der Speckanschnitt war heuer erstmals eine Woche zuvor im Schloss Möderndorf.

Am Samstag tummelten sich 20.000 Besucher auf dem Festgelände. Unter ihnen waren etwa die Stammgäste Erna Weiyrer und Siegfried Schrottenbacher aus Villach, die heuer zum 15. Mal begeistert am „Specktakel“ teilnehmen: „Wir genießen das einzigartige Flair und lieben den Gailtaler Speck.“ Die Mitglieder des Vereines Region-Hoch-Steiermark aus Bruck an der Mur besuchten erstmals die Speckhauptstadt und genossen die kulinarischen Hochgenüsse der 45 Aussteller.

"Ran an den Speck"

Speckliebhaber aus Politik und Wirtschaft waren ebenfalls vertreten, unter anderen Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer, die Landesräte Martin Gruber und Daniel Fellner, Genuss Region Österreich-Obfrau Margareta Reichsthaler, Bezirkshauptmann Heinz Pansi und Kleine Zeitung-Chefredakteurin Antonia Gössinger. Der Klagenfurter Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler überreichte Hermagors Bürgermeister Siegfried Ronacher ein Kochbuch zum 500-Jahr-Jubiläum Klagenfurts und dankte für die gute Zusammenarbeit. Auch am Sonntag heißt es wieder ran an den Speck in Hermagor.

Speckfest am Sonntag Programm. Am Sonntag, 3. Juni, läuft das Gailtaler Speckfest in der Innenstadt von Hermagor noch von 9 bis 18 Uhr. Es gibt urige Livemusik, Stände, an denen der patentierte, EU-geschützte Original Gailtaler Speck verkauft wird sowie Gailtaler Frigga, Volkstanz und Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei. Internet. www.gailtalerspeck.at

Hermagor: 26. Gailtaler Speckfest Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher Leopold Salcher 1/42