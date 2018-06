Facebook

Die aktuelle Unwetterwarnung (Stand 18.45 Uhr) © uwz.at

Auch heute ziehen wieder Unwetter über Kärnten hinweg. Auf dem Wörthersee wurden mehrere Bootsfahrer und Schwimmer von einem plötzlichen Gewitter überrascht. Mehrere Boote sind laut Landesalarm- und Warnzentrale (Lawz) in Seenot geraten. Ein Segelboot ist gekentert und treibt nach wie vor auf dem See. "Personen befinden sich aber keine mehr an Bord", heißt es von der Wasserrettung Einsatzstelle Klagenfurt. Der Einsatz der Wasserretter, Feuerwehrleute und Polizei, die auch mit Einsatzbooten ausgerückt sind, dauert aber an. Hauptsächlich müssen Boote ans Ufer geschleppt werden. Über das Klagenfurter Stadion, wo heute das Länderspiel Österreich-Deutschland stattfindet, ist ebenfalls ein Hagelschauer hinweg gezogen.

Auch aus Oberkärnten meldeten Facebook-Nutzer starken Regen. "Bisher hat es aber nur kleinere Pumparbeiten und vereinzelt Einsätze wegen über die Straße gefallener Bäume gegeben", sagt Hermann Maier von der Lawz. Mittlerweile besteht die größte Unwettergefahr laut österreichischer Unwetterwarnzentrale im Zentralraum Kärntens rund um Villach und Klagenfurt sowie im oberen Lavanttal und im Görtschitztal.

Hagel im Wörthersee-Stadion © Kleine Zeitung

Am Freitag haben Unwetter im Lavanttal, im Gurktal und im Görtschitztal großen Schaden angerichtet. Die Aufräumarbeiten werden noch Tage dauern.