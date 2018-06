Facebook

Der Notfallschirm wurde ausgelöst © LPD Kärnten

Betroffenheit und Trauer herrschen im Gleitschirmzentrum auf der Embergeralm im Gemeindegebiet von Berg im Drautal. Am Freitag startete ein 61-jähriger Mann aus Bruck an der Mur (Steiermark) mit seinem Gleitschirm zu einem Rundflug. Als er nicht, wie vereinbart, gegen 18 Uhr auf dem Landeplatz in Greifenburg eintraf, erstatte ein 62-jähriger Kollege des Hobbysportlers Abgängigkeitsanzeige.

Alpinpolizisten und Bergretter starteten eine Suchaktion. Die Crew des Polizeihubschraubers "Libelle" versuchte per Handypeilung eine Spur zum Abgängigen aufzunehmen. Vorerst vergeblich. Wegen eines schweren Gewitters musste der Suchflug gegen 20.30 Uhr abgebrochen werden. Am Samstag ab 2 Uhr früh wurde die Suche mit dem Wärmebildkamera-Hubschrauber "Libelle-flir" fortgesetzt. Gegen 4 Uhr früh konnte aus der Luft der 61-Jährige in einer Seehöhe von 2500 Metern im Bereich "Hohe Grende, Hochtristen" geortet werden. Für den Steirer kam jede Hilfe zu spät. Nach ersten Ermittlungen der Alpinpolizei dürfte der Mann nach Problemen beim Flug den Notfallschirm ausgelöst haben. Im felsigen Gelände stürzte er in den Tod.