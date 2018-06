Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Paragleiterunfall ereignete sich in Oberkärnten (Symbolfoto) © KK

Eine 44-jährige Frau aus Deutschland startete am Freitag gegen 11.35 Uhr mit ihrem Paragleitschirm vom Startplatz für Hänge- und Paragleiter auf der Emberger Alm in Berg/Drau. Nach wenigen Minuten klappte der Gleitschirm zuerst einseitig und dann beidseitig ein und der Schirm begann sich unkontrolliert zu drehen. Die Pilotin konnte noch den Notschirm ziehen und stürzte daraufhin aus einer Höhe von etwa 150 Metern in den darunter liegenden Wald ab. Sie blieb mit ihrem Fluggerät in der Baumkrone einer Fichte in einer Höhe von etwa 20 Metern hängen.