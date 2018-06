Facebook

In 230 Haushalten in Radenthein muss derzeit das Trinkwasser abgekocht werden (Symbolfoto) © Juri - Fotolia

Bei einer Routinekontrolle wurden im Radentheiner Trinkwasser Kolibakterien entdeckt. Konkret handelt es sich um das Wasser der Versogungsanlage St. Peter. Jene 230 Haushalte, die an diese angeschlossen sind, müssen jetzt ihr Leitungswasser mindestens fünf Minuten lang abkochen, bevor sie es trinken können. Festgestellt wurde die Verunreinigung von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Klagenfurt, die am 28. Mai routinemäßig in den Trinkwasserversorgungsanlagen der Stadtgemeinde Radenthein Proben entnommen hat. Am Freitag wurden die Ergebnisse dann der Stadtgemeinde Radenthein bekannt.