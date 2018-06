40 Minuten lang war am Freitag die Mölltalstraße gesperrt. Dort war in der Gemeinde Stall ein Pkw gegen ein Motorrad geprallt. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Die Motorradlenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber C 7 ins BKH Lienz geflogen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Eder

Eine 20-jährige Frau aus Deutschland wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Mölltal verletzt. Die Frau lenkte ihr Motorrad auf der Mölltalstraße B 106 von Stall in Richtung Obervellach. Auf Höhe des Gößnitzstausees in der Gemeinde Stall wollte sie nach rechts abbiegen. Ein hinter ihr mit einem Pkw fahrender 28-jähriger Mann aus Winklern übersah den Abbiegevorgang und fuhr, obwohl er stark abbremste, gegen das Hinterrad des Motorrades. Die Motorradlenkerin kam zu Sturz und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungshubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B 106 war für etwa 40 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.