Mindestens fünf Minuten vor Gebrauch abkochen © Camilla Kleinsasser

Aufgrund der starken Niederschläge in den vergangenen Tagen ist das Trinkwasser in den Ortschaften St. Peter ob Radenthein und Untertweng beeinträchtigt. Einer Wasserprobe zufolge besteht eine Verkeimung mit Coli- und E-Coli-Bakterien. Das Wasser muss vor dem Gebrauch mindestens fünf Minuten abgekocht werden. Darüber wurden die Bewohner in rund 230 Haushalten heute, Freitag, per zugestelltem Flugblatt von der Gemeinde informiert. Festgestellt wurde die Verunreinigung von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Klagenfurt, die am 28. Mai eine routinemäßig in den Trinkwasserversorgungsanlagen der Stadtgemeinde Radenthein Proben entnommen hat.