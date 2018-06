In Seeboden und Bad Kleinkirchheim stehen Feuerwehrmänner und Bauhofmitarbeiter im Dauereinsatz. In zwei Ortschaften in Radenthein befinden sich Coli-Bakterien im Trinkwasser.

Neben Feuerwehrmännern, helfen in Seeboden auch Landwirte mit, die Spuren des Unwetters zu beseitigen © KK/PRIVAT

„Wir machen uns große Sorgen, sollten auch heute Abend oder in den kommenden Tagen weitere Gewitter mit Starkregen folgen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Klinar. Seine Gemeinde Seeboden ist Donnerstagnachmittag schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Binnen kürzester Zeit traten aufgrund des heftigen Regens der Trefflinger Mühlbach, der Kötzinger Bach und der Wirlsdorfer Bach über die Ufer. Straßen wurden überschwemmt, es gab kleinere Vermurungen und unter Wasser stehende Keller. Noch in den Abendstunden begannen Feuerwehrmänner, Mitarbeiter des Bauhofes und Landwirte mit den Aufräumarbeiten, die sich den heutigen fortsetzen. Aktuell stehen in Seeboden 70 Feuerwehrmänner der fünf Gemeindefeuerwehren, der FF Olsach-Molzbichl sowie Sachsenburg im Einsatz.

