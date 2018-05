Facebook

Einsatz in Gurk © Feuerwehr

Auch am heutigen Feiertag ist den Einsatzkräften in Kärnten keine Pause gegönnt. Seit mehr als einer Woche stehen die Feuerwehrleute nach Unwettern im Dauereinsatz. Heute, Donnerstag, gingen wieder heftige Gewitter über Kärnten nieder. Diese sorgen laut Landesalarm- und Wanrzentrale in Oberkärnten und im Bezirk St. Veit/Glan für Feuerwehreinsätze: "Am Schlimmsten ist es im Moment im Bezirk Spittal." Insgesamt kam es allein am Donnerstag schon zu 50 Einsätzen in ganz Kärnten. Und noch ist die Unwettergefahr nicht gebannt - auch drohen nach den heftigen Unwettern Murenabgänge.

Auf der A 10 etwa hagelte es heftig. Im Görtschitztal wurde sogar Alarmstufe zwei ausgerufen. Dort kam es in Klein St. Paul durch einen Blitzschlag zu einem Brand. Das Feuer konnte glücklicherweise dank des raschen Eingreifens des Eigentümers, der mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle brachte, rasch gelöscht werden. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein, Klein St. Paul und Brückl sowie Beamte der Polizeiinspektion Klein St. Paul.

Mittlerweile sorgen aber vor allem die Überflutungen im Gurk- und Görtschitztal für Probleme. "Problematisch ist die Situation derzeit vor allem in Mellach im Gurktal und in Klein St. Paul. Dort werden Vermurungen befürchtet", heißt es vom Bezirkspolizeikommando St. Veit/Glan. In St. Johann bei Straßburg etwa wurde ein Stall überschwemmt. Dort stand die Freiwillige Feuerwehr Straßburg mit 15 Kameraden im Einsatz. Auch in Gurk wurden Keller überflutet. Und im Lavanttal kam es vor allem im Bereich St. Andrä zu Einsätzen.

Wetterprognose verspricht keine Besserung

Mit einer Entspannung der Situation ist vorerst aber noch nicht zu rechnen. Laut der Wetterprognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) ist nämlich im Laufe des Abends mit weiteren Unwettern zu rechnen: "Insbesondere über den Gurktaler entladen sich bereits am frühen Nachmittag erste Gewitter. Diese Schauer und Gewitter werden in weiterer Folge häufiger und können zum Teil auch heftig ausfallen."

Von einem Gewitter zum nächsten

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten heftige Gewitter für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. In Innerteuch in Arriach im Bezirk Villach Land und in Außerteuchen in Himmelberg im Bezirk Feldkirchen war der Teuchenbach nach heftigen Regenfällen an mehreren Stellen verklaust, die Teuchenstraße war nach einem Murenabgang gesperrt. In Deutsch-Griffen war der Bischofsberg-Bach über die Ufer getreten und hatte die Deutsch-Griffner-Straße verlegt. Unwetter: Bilder von den Einsätzen