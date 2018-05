Facebook

Ein 50-jähriger Mann aus Deutschland startete am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit seinem Gleitschirm auf der Emberger Alm in der Gemeinde Greifenburg zu einem Strecken- und Gleitflug. Gegen 14 Uhr sackte er während des Landeanfluges ab und landete in einer Höhe von zirka acht Metern in einem Baum.