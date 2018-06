Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Es war eine großzügige Geste. Der Bienenzuchtverein Kolbnitz-Mühldorf spendete über 400 Euro für die Sonderschule Seebach in Seeboden. Schulleiterin Ulrike Burgstaller und die Kinder freuten sich sehr.

Schulleiterin Ulrike Burgstaller freute sich über die Spende, überreicht von Herbert Amlacher und Wolfgang Fischer © KK/PRIVAT

Besucher sind in der Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf immer gerne willkommen. Besonders groß aber war die Freude über die Aufwartung aus dem Mölltal. Der Obmann des Bienenzuchtvereins Kolbnitz-Mühldorf Wolfgang Fischer kam mit seinem Kollegen Herbert Amlacher in der Schule vorbei, um Direktorin Ulrike Burgstaller einen Scheck in der Höhe von 410 Euro zu überreichen. Die Schüler der ersten Klasse können mit diesem Geld die Buskosten und Eintrittsgelder für die Projekttage im Juni finanzieren.