Kunsttherapeutin Christina Hofer, Begleiterin Irene Gradnitzer, Werkstätten-Leiter Petrus Dürmoser und Begleiterin Sarah Paulitsch genossen die Schattenplätze © KK/LEBENSHILFE

Es war ein Fest des Miteinanders bei Sommerlaune, Tanzmusik von "Sammy" und kulinarischen Schmankerln. Die Lebenshilfe Spittal lud gestern, 30. Mai, zum siebenten Mal zum Ackerfest in den Lebensgarten Tangern in Spittal Auch die Lebenshilfe Lienz reiste für dieses Fest an. Gartenfreunde nutzten die geselligen Stunden, um Gartentipps auszutauschen und sich bei Kräuterpädagogin Jutta Tangerner weitere Tipps zu holen. Dazu luden schattige Plätze unter den Bäumen ein.