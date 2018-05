Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Touristiker machen den Weißensee zum „Spielplatz in der Natur“. Sie setzen auf Erkundungstouren für Kinder, Genussradeln und Wandern. Die Naturpark-Ranger haben ein neues Sommerprogramm.

Naturpark-Ranger Robert Röbl unternimmt mit Kindern Trekking-Touren mit Pferden © KK/Stefan Valthe

Abenteuer pur. Und das in unberührter Natur. Die Naturpark-Ranger Robert Röbl und Petra Kranabether setzen auf diesen Mix und starten mit einem neuen Programm: „Back to the roots“ (zurück zu den Wurzeln). „Wir wollen, dass Kinder fernab von Technik einmal die Natur erleben“, schildert Röbl, der die Idee dazu hatte.