Die Jugendtheatergruppe vom BG Porcia hat sich mit dem Thema "Träumen" beschäftigt, Geheimnisse über die Orgel werden in der Stadtpfarrkirche Spittal gelüftet und in Seeboden wird eine Ausstellung eröffnet.

Schüler des BG Porcia zeigen ihre Eigenproduktion © KK/Veranstalter

"Das Amt für Träume"

18 Schüler der Unter- und Oberstufe des BG Porcia in Spittal haben sich intensiv mit dem Thema "Träumen" beschäftigt. Unter der Leitung von Irene Melinz und Sigrid Elisa Pliessnig präsentierten sie nun unter dem Titel "Das Amt der Träume" ihre Eigenproduktion. Premiere des Stücks ist Dienstag, der 5. Juni, um 19 Uhr, im Stadtsaal in Spittal. Karten sind unter Tel. 0676-407 17 81 um 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder erhältlich.

"Die Geheimnisse der Orgel"

Zu einem Vortrag über "Die Geheimnisse der Orgel" lädt die Dante Alighieri Gesellschaft am Montag, den 4. Juni, um 16.30 Uhr, in die Stadtpfarrkirche in Spittal. Am Beispiel der Orgel der Stadtpfarrkirche wird Orgelbaumeister Christoph Glatter-Götz die Geschichte der Orgel, ihre Technik und ihren Klang vorstellen. Der Eintritt ist frei, Gäste sind herzlich willkommen.

"Backlash" und "Spurensuche: Hotel'"

Zu einer Vernissage wird am Donnerstag, den 7. Juni, um 19 Uhr, in das impuls-center in Seeboden geladen. Unter dem Titel "Backlash" beschäftigt sich Barbara Ambrusch-Rapp mit satirischer und ironischer Überzeichnung mit der "guten alten Zeit". Katharina Acht begibt sich mit ihren Fotografien auf die "Spurensuche:Hotel". Die Ausstellung ist bis 31. August, von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, zu sehen.

Fußballsticker-Tauschbörse

Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Daher werden schon jetzt wieder fleißig Fußballsticker gesammelt. Wer sein Stickerheft komplett haben will, hat bei der Tauschbörse am Donnerstag, den 7. Juni, von 16 bis 18 Uhr, in der Stadtbücherei in Spittal, Gelegenheit dazu. Weiterer Termin: Donnerstag, 28. Juni, von 16 bis 18 Uhr.

"Omas Hausmittel"

Zu einem Vortrag über "Omas Hausmittel für Leber und Gallenblase" laden die Freunde naturgemäßer Lebensweise am Donnerstag, den 7. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr, in das Café Hassler in Berg im Drautal. Die Referentin Carmen Taurer spricht darüber, wie Kräuter wie Schöllkraut, Artischocken, Mariendistel und Löwenzahn bei verschiedenen Krankheiten eingesetzt werden können.

