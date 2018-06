Im Gailtal sind Liebeslieder der Ranaissance zu hören, in Spittal findet ein Open-Air-Konzert mit den Seern statt, in Millstatt spielt die deutsche Philharmonie Merck und in Irschen wird Theater gespielt.

Das Ensemble "Cantus Carinthiae" singt Liebeslieder der Renaissance © KK/Veranstalter

Liebeslieder der Reinaissance

Das Vokalsensemble Cantus Carinthiae unter der Leitung von Hans Hubmann lädt zu zwei Konzerten unter dem Titel "Liebeslieder der Renaissance". Auf Schloss Wasserleonburg in Nötsch im Gailtal sind am Samstag, den 2. Juni, um 20 Uhr und am Sonntag, den 3. Juni, um 17.30 Uhr, Lieder der Alten Musik, wie Kompositionen von Hans Leo Hassler, Claudio Monteverdi, Orlando die Lasso und John Dowland zu hören. Weiters enthält das Programm auch Instrumentalstücke, die von Abelina Stieger (Blockflöte) und Johannes Puchreiter (Laute) vorgetragen werden. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Die Seer

Zu einem Open-Air-Konzert mit den "Seern" wird am Freitag, den 1. Juni in den Stadtpark in Spittal geladen. Die Gruppe, rund um Alfred Fred Jaklitsch, stammt aus Grundlsee im steirischen Teil des Salzkammerguts und ist durch Lieder wie "Wild's Wasser", "Junischnee", Guats Gfühl" und viele mehr bekannt geworden. Einlass ist um 18 Uhr, ab 20 Uhr beginnt das Warm-up und um 20.30 Uhr ist Konzertbeginn. Tickets sind bei Ö-Ticket erhältlich.

"Mannheimer Manieren"

Im Rahmen der Musikwochen Millstatt konzertiert die Deutsche Philharmonie Merck am Samstag, den 2. Juni, um 17 Uhr, in der Stiftskirche in Millstatt. Unter dem Titel "Mannheimer Manieren" spielen die Musiker unter Dirigent Matthias Metzger die Sinfonie Nr. 6 D-Dur "Le Matin" von Josef Haydn, das Flötenkonzert G-Dur op.29 von Carl Stamitz und die Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201 von Wolfgang Amadeus Mozart. Karten sind unter musikwochen@millstatt.at oder unter Tel. (04766) 20 21 35 erhältlich.

"Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben"

Die Volksbühne Irschen präsentiert die Komödie von Kurt Wilhelm "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben". Die Premiere findet am Samstag, den 2. Juni, um 20 Uhr, am Eishockeygelände in Irschen statt. Weitere Termine sind Sonntag, der 3. Juni, 19 Uhr, Freitag, 8. Juni, 20 Uhr und Samstag, 9. Juni, 20 Uhr. Karten sind unter Tel. 0680-300 80 07 um 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder erhältlich.

Sommerfest

Zum Sommerfest mit Live-DJ und Ö5 Unplugged, sowie Barbecue und Cocktails wird in die Galerie August in Gmünd am Samstag, den 2. Juni, ab 15 Uhr geladen.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin