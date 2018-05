Facebook

Das Goldeck setzt auf Radfahrer und plant einen Radrundweg © KK/Sam Strauss/Goldeck

Überall ausleihen, überall zurückgeben. Das ist das Prinzip aller „Rent a Bike“–Partnerbetriebe in Kärnten. Ab diesem Sommer ist das Bergsportgeschäft Vertical Lifestyle bei der Talstation der Goldeckbahn auch dabei. Im Shop können Radsportler ein E-Bike ausleihen, eine Tour wählen und das Rad bei jedem teilnehmenden Betrieb zurückstellen. Ein eigener Radrundweg auf dem Goldeck ist ebenso in Planung,

Altbewährtes wird in der heurigen Sommersaison fortgesetzt. So wird auch heuer wieder jeden Mittwoch von Juli bis September eine Gondel für Frühaufsteher auf den Berg fahren. Im Restaurant lässt sich die Bergkulisse beim Sonnenaufgang mit einem reichhaltiges Frühstück genießen. Die Goldeck Bergbahnen nehmen ab 8. Juni wieder den Betrieb auf. Der Sportberg Goldeck hat für Jung und Alt einiges zu bieten: Vom Pilzwanderweg und familienfreundlichen Wanderrouten, über Trailrunning, Mountainbiken, Paragleiten, bis hin zum Geocaching.