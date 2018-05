Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wäre der Stecker von Stromnetz getrennt gewesen, . . . © electriceye - Fotolia

Am Montag gegen 15.45 Uhr reinigte eine 47-jährige Verkäuferin aus Seeboden in einem Geschäft in Radenthein einen Dampfgarer mit einem feuchten Tuch. Der Dampfgarer war ausgeschaltet, jedoch nicht vom Stromnetz getrennt.