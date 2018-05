Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

"Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick." © (c) ERNST KAINERSTORFER

„Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick“, sagt Christian. Der 30-jährige Biobauer komt aus dem Bezirk Spittal und führt einen Mutterkuhbetrieb sowie eine Forstwirtschaft. Seine Eltern, die ebenso am Hof Leben,haben ihm die Landwirtschaft schon überben. Nun sucht der Oberkärntner in der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ auf ATV sein Glück und stellt sich der Damenwelt vor.