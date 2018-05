Bauer sucht Frau"Lederhosenkaiser" Christian stürzt sich auf ATV ins Liebeswerben

Facebook

© Ernst Kainerstorfer

Der Kärntner Biobauer Christian (30) bringt einiges mit, was ihm in der 15. Staffel der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ (ATV, 20.15 Uhr) reichlich viele Zuschriften verschaffen könnte. Eine besondere Adelung: 2015 wurde er zum „Lederhosenkaiser“ gekürt. Der eifrige Kärntner ist einer von sieben Kandidaten, die sich zum Auftakt am 30. Mai in der ATV-Kuppelshow der Öffentlichkeit präsentiert. Er kommt aus dem Bezirk Spittal und führt einen Mutterkuhbetrieb sowie eine Forstwirtschaft.

Der Naturbursche schreckt vor harter Arbeit nicht zurück. Das sei auch der Grund, warum schon einige Beziehungen in die Brüche gingen, gesteht der Single. Derzeit baut er ein weiteres Bauernhaus, das zum Anwesen gehört, um. Seine Leidenschaft ist die Jagd. Bleibt dann noch etwas Freizeit übrig, widmet er sich seiner Motocross.

Für einige Unterhaltung dürfte dabei auch der Steirer Martin sorgen: Der 48-Jährige ist Forstwirt, betreibt eine Hasenfarm und seinen Hof bezeichnet er als Range. Inklusive Partyhütte.

Seit einigen Jahren bleibt es nicht bei der Männerschau: Neben Bäuerin Johanna aus Oberösterreich („Ich bin 1,60 - doch in der Kürze liegt die Würze“) gibt es auch wieder ein sogenanntes „Stadtmadl“: Lara ist 21 Jahre alt und wohnt in Graz, sehnt sich aber nach dem Land. Was vielleicht auch mit ihren Traummann-Vorstellungen zu tun hat: „Am Land sind die Männer noch echte Männer.“

Die weiteren Kandidaten: Aus Kärnten präsentiert sich neben „Lederhosenkaiser“ Christian auch der 23-jährige Philipp, der seit Jahren davon träumt, in die Sendung zu kommen. Aus Salzburg, Tirol und Südtirol stürzt sich jeweils ein Bauer ins Liebeswerben, jeweils zwei kommen aus Niederösterreich und der Steiermark, gleich fünf Kandidaten stellt Oberösterreich.

Infos zu allen Kandidaten gibt es unter ATV.at/bauersuchtfrau.