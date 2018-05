Facebook

Ehrenurkunden-Überreichung: Jürgen Mandl, Walter Aichwalder, Ulf Staber, Bernhard Plasounig und Evelin Staber (von links) © RIE-PRESS

Siebzig Jahre, und kein bisschen weise! In leicht abgewandelter Form — mit einem Jahrzehnt mehr als das Original von Curd Jürgens — begrüßte Hausherr und Geburtstagskind Ulf Staber eine bunte Schar an Gratulanten. Sie alle hatten sich im Audi-Hangar in Spittal eingefunden, um den launigen Unternehmer zu gratulieren. Gefeiert hat nämlich nicht nur er, auch das Autohaus wurde vor 70 Jahren von seinem Vater gegründet. Dies nahmen Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, Landesinnungsmeister Walter Aichwalder (Fahrzeugtechnik) und Bernhard Plasounig (Bezirksstellenobmann Villach) zum Anlass, Staber und seiner Gattin Evelin, zu gratulieren. Als Geschenk hatten sie für den ehemaligen Gremialvorsteher die Gründungsurkunde des Unternehmens, datiert vom 5. Juni 1948 im Gepäck. Als einer der ältesten Freunde des Jubilars begrüßte Wolf Bruckmann die Gäste in der zur Eventhalle umfunktionierten Ausstellungshalle.

Stabers schlaraffische Freunde Karl-Heinz Bukovnik und Karl Anderwald ließen ihn mit humoristischen Worten hochleben, Heiner Zaucher, ein ehemaliger Lehrling des Autohauses und nun Regisseur beim Stadtgerücht in Klagenfurt, erheiterte das Publikum mit einer Abhandlung, welche Funktion eine Chef haben könnte. Mit Ulf Staber auf seinen Geburtstag angestoßen haben unter anderem die Nachbarn am Südufer des Millstätter Sees, Kabarettist Werner Schneyder und Landtagspräsident Reinhart Rohr. Der Regisseur der Faschingsgilde Spittal, Gerald Köck, der für den ehemaligen Prinzen und Vizekanzler Staber ebenfalls eine launige Laudatio hielt, die Unternehmer Ina Lerchbaumer, Hanno Soravia, Norbert Nowak, Manfred Lindner, Georg Gruber, Peter Oberlerchner, Gerd Ottmann, Georg Mathiesl, Werner Schaider und Gerhard Kaiser, der ehemalige Vizekanzler Herbert Haupt, die Anwälte Silvia Anderwald und Franz Oberlercher, Peter Demschar (Wirtschaftskammer Spittal) sowie die Biobauern Johanna und Rudolf Sommereger stellten sich ebenfalls mit Glückwünschen ein.

Spittal: Autohauschef feierte Siebziger Die Ehrenurkunde zum 70-Jahr-Jubiläum des Autohauses Staber und zum 70. Geburtstag von Ulf Staber, hier mit Gattin Evelin, überreichten Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, Landesinnungsmeister Walter Aichwalder (Fahrzeugtechnik) und Bernhard Plasounig.

