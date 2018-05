Am 16. Juni geht wieder der Triathlon der Einsatzkräfte im Klauberpark in Seeboden über die Bühne. Blaulichtorganisationen aus dem Bezirk sind wieder dabei. Eine Online-Anmeldung ist noch möglich.

Seit vielen Jahren Fixpunkt: Der Triathlon der Einsatzkräfte © KK/Veranstalter

Genau 750 Meter Schwimmen, fünf Kilometer laufen, 20 Kilometer Rad fahren. Das ist der Triathlon der Einsatzkräfte, der am 16. Juni um 9 Uhr zum siebten Mal im Klauberpark in Seeboden gestartet wird. Hauptsächlich geht es dabei um Teamfähigkeit und den Spaß an der Sache. Im Hauptbewerb treten Teams zu jeweils drei Personen über die gesamte Distanz gemeinsam an, vom Start bis ins Ziel.