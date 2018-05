Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gudrun Batek, Birgit Wirnsberger, Helga Reiter, Günther Novak, Magdalena Karan, Barbara Bergner und Peter Rupitsch © Nicole Kari

Sie wissen, wie die Natur tickt. Die Rede ist von den top ausgebildeten Rangern im Nationalpark Hohe Tauern, die sich tagtäglich mit Naturphänomenen, Fauna und Flora auseinandersetzen. Seit fast 15 Jahren geben sie ihr Wissen im Rahmen von Exkursionen oder bei Schulbesuchen direkt vor Ort weiter. Die Kooperation mit den Schulen bewährt sich bestens. „Mit den Rangern kommen die Experten gleich direkt in die Schule. Sie tragen viel zur Bewusstseinsbildung in den Beriechen Umwelt- und Naturschutz bei“, sagt Gustav Tengg, Leiter des Bildungszentrums in Winklern, der ersten Nationalparkschule Österreichs.