Der Kiwanis Club Spittal zeichnete wieder ehrenamtliche Projekte mit Herz für Kinder aus. Der 14. Kiwanis-Preis ging an Malbegleiterin Gudrun Habenicht für die Kindermalschule in Seeboden.

Helga Spitzer, Preisträgerin Gudrun Habenicht, Larissa Tomassetti, Maria Winkler und Past Präsident Arnold Riebenbauer © Nicole Kari

Malschule, Eltern-Kind-Zentrum oder ein engagiertes Schneiderprojekt in Tansania: Wer erhält den 14. Kiwanis Preis, vergeben vom Kiwanis Club Spittal unter Präsident August Mayer? Am Freitag wurde bei der Preisverleihung im Stadtsaal Spittal das Geheimnis gelüftet. Der Preis ging an die Kindermalschule in Seeboden. Malbegleiterin Gudrun Habenicht freute sich über das Preisgeld von 3000 Euro und die gläserne Kiwanis-Trophäe, überreicht von Past-Präsident Arnold Riebenbauer. Die Laudatio hielt die Gmünder Künstlerin Larissa Tomassetti. Spielgruppenleiterin Daniela Liebhart-Koch und Maria Winkler vom Eltern-Kind-Zentrum Seebodner Seepferdchen sowie Helga Spitzer, in Vertretung für die Initiatorin des Schneiderprojekts Reinhild Wendl, erhielten Ehrenpreise, gespendet von Landtagsabgeordneten Ferdinand Hueter und Bürgermeister Gerhard Pirih.