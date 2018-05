Facebook

Seit knapp 20 Jahren ist Tatjana Unterwandling in Oberkärnten als Event-Managerin tätig © KK/PRIVAT

Die Frisur der Models muss sitzen, der Ablauf auf die Minute genau geplant sein, Ton- und Lichttechnik müssen funktionieren. Am Samstag, den 26. Mai, findet im Freibad in Radenthein unter dem Motto „Radenthein on stage“ eine Modeschau statt. Veranstalter ist die Radentheiner Wirtschaft. Tatjana Unterwandling organisiert die Open-Air-Veranstaltung. Aber was ist, wenn es regnet? „Dann brauchen wir ein Schlechtwetterprogramm. Das wird parallel mitorganisiert“, sagt die Organisatorin, ohne dass ihr dabei das Lächeln vergeht. Sie hat an alle Eventualitäten gedacht: „Es ist zwar anstrengend, weil man das meiste erst am Tag der Veranstaltung erledigen kann, aber ich habe jahrelange Erfahrung. Die Grundstruktur bei den Events bleibt dieselbe, nur die Details ändern sich.“ Für die Modeschau, bei der Laien-Models das Angebot heimischer Betriebe präsentieren, hat sich Unterwandling einiges einfallen lassen. „Wir werden die Becken mit Lotusblüten und Schwimmkerzen dekorieren. Der Laufsteg wird über das Wasser gebaut“, sagt die Radentheinerin.