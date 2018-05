Facebook

Barbara Baumgartner mit ihren Hunden Tarek und Nils © Camilla Kleinsasser

Einen markanten Schnitt im Leben macht die Spittaler Hundefrisörin Barbara Baumgartner. Am 15. Juni schließt sie ihren Salon in der Edlinger Straße und geht in Pension. „Ich habe 1973 als Hundefrisörin in Villach angefangen, war in der Schweiz und München tätig, um möglichst viel zu lernen“, erzählt sie. 1985 machte sie sich in Spittal selbstständig. „Fünf Jahre Erfahrung musste ich damals nachweisen. Heute braucht man dafür keine Ausbildung“, kritisiert Baumgartner, denn immerhin müsse man die Körpersprache der Hunde verstehen und Autorität ausstrahlen.

„Hundefrisörin ist nicht einfach ein Beruf. Den richtigen Umgang mit den Tieren muss man als Grundvoraussetzung mitbringen“, erklärt Baumgartner, die auch Hundetrainerin ist.

