Die Waldbühne in Form eines Schiffsrumpfes hat Potenzial als Fotomotiv für Urlauber und Einheimische © MARTINA PIRKER

Nüchtern erklärt, setzen die Touristiker rund um den Millstätter See auf eine neue Kategorie von Wanderwegen, die sogenannten Slow Trails. Zwei dieser Slow Trails – leicht erwanderbar, ohne große Höhenunterschiede, mit starkem Seebezug – wurden gestern eröffnet. In Millstatt ist es der 3,6 Kilometer lange Zwergsee Slow Trail, der südseitig den Blick auf den Millstätter See freigibt und nordseitig an zwei Teichen vorbeiführt. Höhepunkt ist eine Aussichtsplattform, die „Waldbühne“ genannt wird und einem Schiffsrumpf nachempfunden ist. „Hier ließe sich die berühmte Szene aus dem Film „Titanic“ gut nachstellen“, sagte Grundeigner Vincenz Tacoli.

Federführend bei der Umsetzung waren die Millstätter See Tourismus GmbH mit Maria Wilhelm, der Tourismusverband Millstatt mit Vorsitzendem Peter Sichrowsky und die Gemeinde mit Bürgermeister Johann Schuster beteiligt. Der Baldramsdorfer Schmied Werner Brunner zeichnete für die Errichtung der Holz-Stahlkonstruktion verantwortlich. Die Plattform ist sieben Meter lang und eröffnet einen traumhaften Ausblick auf den Millstätter See.

