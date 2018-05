Facebook

Über vier Geschoße verteilt sich die Musikschule in Spittal. Ein Lifttransport für Personen oder Instrumente ist nicht mehr möglich © Rie-Press (ARCHIV)

Verwundert zeigten sich Eltern über den Umstand, dass der Lift im Schulzentrum West in Spittal seit März außer Betrieb ist und auch in absehbarer Zeit nicht repariert werden soll. Im Schulzentrum in der Lutherstraße sind die Musikschule und die Volksschule untergebracht. Über die desolaten und veralteten Räumlichkeiten in der Musikschule berichtete die Kleine Zeitung bereits im November des Vorjahres. Schon damals war der Personenlift des mehrstöckigen Gebäudes nur mehr für den Transport von Lasten genehmigt. Seit 19. März ist auch dies nicht mehr möglich. Eine Überprüfung des TÜV ergab, dass die Liftbenutzung generell untersagt ist. Vizebürgermeister Peter Neuwirth, der für die Immobilien der Stadtgemeinde zuständig ist, erklärt die Sachlage: „Die Reparatur des Lifts würde 40.000 Euro kosten. Nachdem geplant ist, das Schulzentrum West ab 2020 zu sanieren, werden wir so eine kostspielige Reparatur nicht mehr in Auftrag geben.“ Hans Brunner, Direktor der Musikschule: „Ich hoffe, dass der angepeilte Zeitplan für den Umbau hält. Die Situation spitzt sich bei uns wirklich von Jahr zu Jahr zu. Vor allem der Instrumententransport ist sehr schwierig geworden.“

