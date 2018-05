Facebook

Everest und Nuptse © natalia_maroz - Fotolia

Man kann nicht müde werden über den Mount Everest zu sprechen: Mit jedem einzelnen seiner 8848 Meter zieht dieser extremste Endpunkt die Menschen magisch an. Im Höhenrausch taumeln jedes Jahr dutzende Everester, oft kaum noch in der Lage einen Fuß zu heben, auf den Gipfel und bringen ihre persönlichen Rekorde mit nach Hause. Wenn sich am 29. Mai die Erstbesteigung durch Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay zum 65. Mal jährt, ist es durchaus angebracht, an die Leistungen der Kärntner und Osttiroler an diesem Berg zu denken.

