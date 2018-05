Facebook

Neue Hoffnung für Flüchtlingskinder

Fotovortrag

Projektreferentin Theresa Sacher berichtet von ihren Reisen nach Jordanien, heute Freitag, den 25. Mai um 19 Uhr im Kulturcafè Zuckereck in Mauthen.

Die Auslandshilfe der Caritas Kärnten unterstützt syrische Flüchtlingskinder in Jordanien durch Integration ins lokale Schulsystem. Unterstützt werden rund 280 Schulkinder an der Melkite School of Fuheis und der Melkite School of Hashmi.

Besucher erwarten aufschlussreiche Fotos und interessante Geschichten.

Konzertabend

Zum Thema "Mondphasen" gibt heute Freitag, den 25. Mai, um 20 Uhr im Stadtsaal Radenthein das Michael Lagger Trio und der Schriftsteller Clemens Setz ein Konzert.

Ein erfrischender Sound mit literarischem Hintergrund nimmt die Zuhörer auf eine Reise in verschiedene Stimmungslandschaften mit. Kartentelefon: 0676-635 45 94

Modeschau

Am Samstag, den 26. Mai, findet um 19 Uhr im Freibad, bei Schlechtwetter im Stadtsaal Radenthein eine Modeschau der heimischen Betriebe statt.

Das Rahmenprogramm gestaltet die Knappenmusik Radenthein mit Schlagermelodien, die Wirtegemeinschaft und DJ Daniel. Karten sind bei allen teilnehmenden Betrieben erhältlich.

Berglaufcup

Am Samstag, den 26. Mai startet der 21. Lauf zum Gaugenschutzhaus. Startort ist an der B100 bei der Bäckerei Hierländer in Greifenburg um 14 Uhr. Siegerehrung bei Gaugenschutzhaus ist um 17 Uhr.

Informationen und Anmeldung bei Hermann Lederer unter Telefon 0660-641 91 29.

Bienentag

Zum Tag des offenen Bienenstocks lädt der Bienenzuchtverein Kolbnitz- Mühldorf am Samstag, den 26. Mai, ab 11 Uhr bei der Imkerhütte in Kolbnitz, neben Malerei Ortner.

Zum Frühschoppen spielen die "Zandlacher Bachlbuam" mit Unterhaltung durch den "Teuchler Franz".

Angeboten werden ein Schaustock, Verkauf und Information zu Bienenprodukten, eine Kerzenwerkstatt für Kinder und vieles mehr.

Generationenkonzert

Erstmals zeigen sich die jugendlichen Nachwuchschöre aus Spittal gemeinsam mit dem Singkreis Porcia auf der Bühne.

Am Samstag, den 26. Mai, um 19.30 Uhr musizieren der Kinderchor Porcia unter der Leitung von Theresa Pucher, der Jugendchor Porcia geleitet von Ariane Drußnitzer und Chorleiter Bernhard Wolfsgruber mit dem Singkreis Porcia.

Durch den Abend führt Günther Aiglsperger. Kartentelefon (04762) 42020.

Die Hundskirche

Die Laienspielgruppe Sonnwiesen führt am Sonntag, den 27. Mai, um 15 Uhr im Stadtsaal Hermagor das Theaterstück "Die Hundskirche" auf.

Autor Peter Wassertheurer hat es anlässlich des Gedenkjahres 500 Jahre Reformation geschrieben. Der Inhalt zeigt die Abhaltung geheimer Gottesdienste bei der Hundskirche in der Kreuzen zur Zeit der Aussiedelung der Protestanten nach Siebenbürgen.

Kartentelefon: (04282) 21 35. Karten auch an der Abendkassa erhältlich.

