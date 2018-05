In 726 Tagen 100.000 Kilometer mit einem Auto durch 31 Länder: Christian Amenitsch und Sarah Kempf haben das Abenteuer gewagt und sprechen in zwei Vorträgen darüber.

Sarah und Christian, auf diesem Foto seit 600 Tagen unterwegs © KK/Privat

"Was wir aus unserer Zeit auf Achse mitgenommen haben, ist, dass es kein Alltagsproblem gibt, das nicht gelöst werden kann“, sagen der aus Spittal stammende Christian Amenitsch und Sarah Kempf. Am Donnerstag, 24. Mai, und Dienstag, 29. Mai, berichten sie in Spittal in beeindruckenden Bildern von ihrer zweijährigen Weltreise: 100.000 Kilometer in einem 35 Jahre alten ausgedienten Schweizer Feuerwehrauto namens „Maxi“ durch Nord- und Südamerika und über Asien retour nach Europa.

