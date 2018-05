Kreative Ideen, fröhliche Stimmung, Gesang und Tanz gibt es diese Woche beim Ackerfest im Lebensgarten in Tangern und beim Chorkonzert der Schüler des Oberstufenrealgymnasiums in Spittal.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

BORG-Chor Spittal © KK/VERANSTALTER

Chorkonzert

Der bunt gemischte Schülerchor des BORG Spittal präsentiert ein passendes bunt gemischtes Liedprogramm am Mittwoch, den 30. Mai, um 20 Uhr im Schlosshof Porcia.

Mitwirkende sind "2 und 2 Musi" mit den Geschwistern Vanessa und Marcel Mölschl sowie Julia und Matthias Walcher. Lieder aus den Alpentälern, aus Slowenien, Italien sowie Spirituals sind am Abend zu hören. Kartentelefon (04762) 55 09.

Kräuterworkshop

Kräuterpädagogin Heidi Gössnitzer zeigt am Montag, den 28. Mai wie man Wildkräuter für die Hausapotheke verarbeiten kann.

Treffpunkt ist bei der Volksschule in Obervellach um 18 Uhr. Anmeldungen bei Carolin Franiy unter Telefon (04782) 22 11 16

Sozialberufe

Wer Interesse für eine Ausbildung als Sozialbetreuer in der Altenarbeit oder Behindertenbegleitung hat, findet die nötigen Ansprechpartner und wichtige Informationen am Dienstag, den 29. Mai, ab 17 Uhr in der Aula des Bundesschulzentrums Hermagor.

Es informiert die Schule für Sozialberufe (SOB).

Ackerfest

Die Lebenshilfe Kärnten lädt am Mittwoch, den 30. Mai, von 11 bis 15 Uhr in den Lebensgarten Tangern bei Spittal ein.

Gartentipps, Tanzmusik und kulinarische Schmankerln werden angeboten. Eigens hergestellte Produkte wie Kräutersalz oder Schmuckstücke aus der Kreativwerkstätte können erworben werden.

Auch Sachspenden wie alte Keramiktöpfe, Gefäße aus Holz oder Ton werden gerne für den Garten entgegen genommen. Tel. (0463) 332 81-1014.

Ackerfest im Lebensgarten Foto © KK/Lebenshilfe Kärnten

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin