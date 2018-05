Facebook

Blick auf den Millstätter See © Camilla Kleinsasser

Geringe Luftdruckgegensätze und eine anhaltend labil geschichtete Atmosphäre lassen keine durchgreifende Wetterbesserung erwarten. Ganz im Gegenteil: Vielfach überwiegen die Wolken. Erste flächendeckende Regenschauer können bereits zu Beginn des Tages beziehungsweise am Vormittag auftreten. Auch am Nachmittag ist keine Wetterbesserung in Sicht. "Zonen mit Regen und solche mit Auflockerungen liegen oft sehr nahe beieinander. Daher ist die Detailprognose derzeit ja auch so enorm schwierig", klagt der Wetterfachmann Werner Troger.