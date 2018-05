Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Konzert mit Gerith Sommer, Markus Zlöbl, Alexander Vogt sowie Lyrik mit Ernst Windbichler morgen, 20 Uhr, Stadtpfarrkirche Spittal © KK/SCHOBER

Im Rahmen der 14. österreichweiten „Langen Nacht der Kirchen“ öffnen am Freitag, 25. Mai, wieder zahlreiche Oberkärntner Gotteshäuser ihre Pforten mit einem ganz besonderen Programm.

In Winklern etwa steht die Jugend im Mittelpunkt. Um 18 Uhr ist Treffpunkt im Jugendzentrum, um 18.30 Uhr startet ein Riesenkickerturnier auf dem Platzl. Unter dem Motto „Oh my God“ feiert Diözesanjugendseelsorger Gerhard Simonitti um 21 Uhr einen Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche Winklern mit Lichttechnik, Musik und Überraschungen. Danach folgt ein gemütlicher Ausklang beim Lagerfeuer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.