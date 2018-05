Am Pfingstwochenende wurde auf einer Wiese am Millstätter See ein älteres Ruderboot entwendet. Das Boot war ungesichert neben anderen Booten abgelegt.

Auf einer Wiese am Millstätter See wurde das Boot entwendet (Sujet) © Privat

Auf ein Ruderboot älteren Baujahrs haben es unbekannte Täter am Pfingstwochenende in Pesenthein am Millstätter See abgesehen. Das Ruderboot im Wert von mehreren hundert Euro war auf einer Wiese westlich der Bootsanlegestelle ungesichert neben anderen Booten abgelegt.