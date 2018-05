Facebook

Ertl hilft Städten mit seinen Entwicklungskonzepten auf die Sprünge © KK/PRIVAT

Smart Cities, Living Labs, Gamification – Schlagworte der Urban Future Global Conference, die kürzlich in Wien stattgefunden hat. Mittendrin Lukas Ertl (23), in Kötschach-Mauthen geboren und später in Sattendorf am Ossiacher See aufgewachsen. Er sagt: „Smart Cities sind mehr als Gratis-Wlan.“

Smart City ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte. Sie sollen Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver gestalten. Das beinhaltet technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. Der Begriff findet auch im Stadtmarketing und bei großen Technologiekonzernen Verwendung.

