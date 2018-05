Wie der Kraftwerksbau vor 70 Jahren am Beispiel Speicherkraftwerk Reißeck funktionierte, zeigt eine Ausstellung, die am 25. Mai im Berghotel Malta eröffnet wird.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Große Anstrengungen waren für den Rekordbau Wasserkraftwerk Reißeck nötig © KK/VERBUND

Unter dem Titel „Wasser Kraft Mensch“ eröffnet die Verbund AG am 25. Mai (15 Uhr) im Berghotel Malta eine Ausstellung, die dem Bau des Speicherkraftwerkes Reißeck gewidmet ist. 1948 startete die Verbund AG mit dem Kraftwerk Reißeck ein Weltrekordprojekt. Aufgrund fehlender Zufahrtsstraßen mussten alle Baugeräte mittels provisorischer Bahnen und Seilbahnen, sowie in den höheren Regionen mit Hilfe von Menschenketten und Maultieren auf 2300 Meter Höhe transportiert werden. 1956 erreichte man mit 2785 Arbeitern den Höchststand an Beschäftigten auf der Baustelle. Mit einer Fallhöhe von mehr als 1700 Metern war das Speicherkraftwerk Reißeck nach seiner Fertigstellung im Jahr 1961 für einige Jahrzehnte sogar Weltrekordhalter. Das Speicherkraftwerk wurde im Wesentlichen aus Mitteln des Marshall-Plans finanziert.

Das Speicherkraftwerk Reißeck gilt als Pionierprojekt der Zweiten Republik Foto © KK/VERBUND