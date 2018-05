Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Sie haben vor sechs Jahrzehnten die Matura abgelegt © KK/PRIVAT

60 Jahre nach der Ablegung der Matura in der Baracke des Bundesrealgymnasiums Spittal trafen sich die Klassenkameraden im Hotel Moerisch in Seeboden. Der Maturajahrgang 1958 brachte Absolventen hervor, von denen später viele auf beachtliche Karrieren in Wissenschaft, Wirtschaft und bei internationalen Organisationen verweisen konnten. Von Horst Kieslinger vorbildlich vorbereitet, diente das Treffen dem ausgiebigen Austausch von Erinnerungen. 13 der 16 noch lebenden Maturanten leisteten der Einladung Folge: Uta Brandner, Helene Korn, Karin Rüchardt, Astrid Triebelnig, Ingrid Urban, Karl Anderwald, Herbert Dlaska, Horst Kieslinger, Günther Malle, Helmut Rauch, Gerhard Sima, Udo Waldner und Franz Wojda. Christa Bölter, Hans Golser und Tibor Horwath ließen sich entschuldigen.