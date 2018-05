Facebook

Amira Ott vom Helferteam, Ernst Eberhard mit seinem Holzmotorrad und Obmann Kurt Palle © (c) Rieder Adalbert

Petrus ist wohl ein Oldtimerfan, denn die Veranstalter der Oldtimerfreunde Rothenthurn um Obmann Kurt Palle hatten beim traditionellen Treffen am Pfingstsonntag und der Rock-Oldie-Night am Vorabend am vereinseigenen Gelände in Rothenthurn Wetterglück. Zu sehen waren für die vielen Besucher so manche Gustostückerln auf zwei und vier Rädern: Vom knallroten Ferrari über einen volltauglichen Schwimmwagen, bis hin zum Holzmotorrad des Feldkirchners Ernst Eberhard, ein NSU 501T Motorrad aus dem Jahre 1928, ein VW-Käfer mit der legendären Flimnummer 53, bis hin zu der BMW Isetta von Sepp Lerchbaumer aus Stall im Mölltal und einer ganzen Reihe von Traktoren.