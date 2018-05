Facebook

Bei drohendem Hochwasser würde die Straße, die den Schutzwall unterbricht, mit mobilen Aluminium-Elementen „verbaut“ © Camilla Kleinsasser

"Die Hochwasserschutzverbauung in Rosenheim ist seit einem Jahr fertig, doch die Feuerwehr wüsste im Notfall gar nicht, wie die mobilen Elemente aufzustellen und zu fixieren sind, beziehungsweise welches Element wohin passt“, kritisiert Willi Ramsbacher, der mit seinem Haus als einer der ersten betroffen wäre. „Eine ordnungsgemäße Übergabe der Anlage vom Wasserbauamt an die Gemeinde Baldramsdorf samt Feuerwehrübung hätte längst stattinden müssen. Die Drau ist voll“, so Ramsbacher. In die Anlage wurden rund 930.000 Euro investiert, wovon die Gemeinde 15 Prozent zu tragen hatte.

