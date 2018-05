Kleine Zeitung +

Kärnten Camper finden in Kärnten ihre Freiheit

Mit 2,3 Millionen Nächtigungen ist Kärnten das Camping-Bundesland Nummer eins in Österreich. Freiheitssuche und Stadtflucht befeuern den Trend. Laut Reiseportal "camping.info" ist "Camping Brunner" am Millstätter See der beliebteste Platz in Kärnten.