Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegfried Egger mit seiner innovativen Infrarot-Zirben-Wohlfühlliege © WILLI PLESCHBERGER

Die hochwertige Qualität, die präzise Arbeit und die Zuverlässigkeit der Mölltaler Tischler werden in ganz Österreich und darüber hinaus geschätzt. Peter Lindner, Initiator des Projektes „Mölltaler Designmöbel“, will eine Lanze für dieses Handwerk und für den im Mölltal besonders wichtigen Gewerbezweig brechen. Er plant eine Internet-Plattform zu gründen, auf der ein Online-Handel mit exklusiven, in limitierter Stückzahl gefertigten Möbeln entstehen soll. „Um auf die vielseitige Palette, welche die Mölltaler Tischler abdecken, aufmerksam zu machen, wird am 20. Juli im Nationalpark-Besucherzentrum in Mallnitz eine Ausstellung mit 40 bis 50 außergewöhnlichen Arbeiten von Mölltaler Tischlern eröffnet“, sagt Lindner. Dazu richtet er den Aufruf an die Bevölkerung, einzigartige Möbelstücke, die von Mölltaler Tischlern gefertigt wurden, als Leihgabe zur Verfügung zu stellen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.