Warme Frühlingstage brauchen eine Abkühlung © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Am Pfingstsonntag scheint vor allem in den Vormittagsstunden länger die Sonne und die bereits kräftige Maisonne treibt die Temperaturen zum Beispiel in Dellach im Gailtal sowie in Sachsenburg am Nachmittag auf Werte nahe 21 Grad. Die Luftschichtung ist jedoch weiterhin nicht stabil und deshalb bilden sich im Verlauf des Tages zunächst über den Bergen mehr und mehr Quellwolken.

Diese breiten sich in der Folge aus und führen lokal auch zu einzelnen Regenschauer oder gewittrigen Regenschauern. Wann, wo genau und ob überhaupt es auch regnet ist bei dieser instabilen Wetterlage nicht genau vorherzusagen. "Vor allem Freizeitsportler sollten jedoch vorsichtiger sein und die Vorgänge oben am Himmel nie ganz aus den Augen lassen", empfiehlt der meteo experte Reinhard Prugger.